Белорусов снова пересчитают

Более 20 миллиардов белорусских рублей пойдет на перепись населения в октябре 2009 года. Это будет вторая национальная перепись с тех пор, как Беларусь стала суверенным государством. Чтобы избежать огрехов с цифрами, увеличат количество работников органов государственной статистики и задействуют временный персонал из 40 тысяч человек.К июлю будущего года подготовят проект переписного листа. А пробную перепись населения планируют провести в Молодечненском районе уже в октябре 2007 года. Персональная информация будет запрещена для разглашения.