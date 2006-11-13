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Белорусов снова пересчитают

13 ноября 2006 15:02
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Более 20 миллиардов белорусских рублей пойдет на перепись населения в октябре 2009 года. Это будет вторая национальная перепись с тех пор, как Беларусь стала суверенным государством. Чтобы избежать огрехов с цифрами, увеличат количество работников органов государственной статистики и задействуют временный персонал из 40 тысяч человек.К июлю будущего года подготовят проект переписного листа. А пробную перепись населения планируют провести в Молодечненском районе уже в октябре 2007 года. Персональная информация будет запрещена для разглашения.
# общество

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