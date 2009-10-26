Белорусов пересчитали

В переписи приняли участие 97% жителей нашей страны.

И до 29 октября переписчики еще посетят квартиры, в которых не удалось застать проживающих, и проверят незаселённые дома. Они также встретятся с теми, кто оставил информацию по телефону горячей линии. Кроме того, в течение недели эксперты проверят заполненные листы. Это позволит сделать вывод, насколько корректно и точно переписчик внес информацию.

- Часто, когда заканчивался опрос, переписчики видели удивление в глазах наших респондентов: как это уже все? А где остальные вопросы, где ваши 37 вопросов? Многие были настроены на общение. В целом наше население отнеслось с пониманием к этому мероприятию и довольно активно принимало участие в переписи населения. По нашим оценкам переписалось 97%, - рассказала Наталья Новик, заместитель начальника управления переписи населения Национального статистического комитета Республики Беларусь