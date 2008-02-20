Белорусов ожидает романтическая ночь

Земля полностью затмит Луну. Одно из самых зрелищных астрономических явлений начнется в 3 часа 43 минуты, а своего пика достигнет под утро - в 5 часов 26 минут. Лучше всего затмение будет видно в Америке, Западной Африке, на юго-западе Азии и Европе.



Специалисты говорят, что у этого явления есть особый романтический оттенок: Луна, которая обычно жемчужно-белая, становится красноватой. Полные лунные затмения, по сравнению с солнечным, не столь уж редки. Они происходят два раза в год, а частичные и того чаще.



Первое упоминается в древне-китайских летописях. Оно произошло 29 января 1136 года до нашей эры. Затмения поначалу вызывали у наших предков страх перед небесными силами. Со временем жрецы-астрономы разгадали тайну явления и даже научились предсказывать его периодичность. Как рассчитали уже современные астрологи, следующее затмение, на этот раз - солнечное, ждет нас в августе.