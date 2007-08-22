Белорусов атакуют комары

Массовое размножение этих насекомых спровоцировала контрастная погода: дождливый июль и жаркий август. Как отмечают энтомологи, особую активность сейчас проявляют лесные комары. Их укусы самые болезненные. Особые неудобства испытывают люди, проживающие вблизи водоемов, парков и лесных массивов - эти места буквально наводнили комариные стаи. Их количество снизится только тогда, когда столбик термометра опустится ниже десяти градусов тепла. Тем временем, синоптики прогнозируют теплый и солнечный сентябрь.