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Белорусов атакуют комары

22 августа 2007 08:49
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Массовое размножение этих насекомых спровоцировала контрастная погода: дождливый июль и жаркий август. Как отмечают энтомологи, особую активность сейчас проявляют лесные комары. Их укусы самые болезненные. Особые неудобства испытывают люди, проживающие вблизи водоемов, парков и лесных массивов - эти места буквально наводнили комариные стаи. Их количество снизится только тогда, когда столбик термометра опустится ниже десяти градусов тепла. Тем временем, синоптики прогнозируют теплый и солнечный сентябрь.
# общество

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