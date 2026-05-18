Белорусы возрождают традиции Поозерья! Показываем шедевры ручной работы

Беларусь – созвездие талантов. Среди них – жители вишневой столицы, которые возрождают традиции Поозерья. Они создают самобытные шедевры в Глубокском доме ремесел. Туристы любят приходить сюда за яркими сувенирами и мастер-классами. А еще потому, что здесь есть замурчательный экскурсовод.

Край Языпа Дроздовича славится не только колоритными маляванками. Юлия Орехова нашла свое слово в соломке. Солнечный материал запал в душу еще в школе. После декрета окунулась в мир белорусского золота. Виртуозно сочетает разные техники и фактуры. Придумывает новое и сохраняет аутентику. Головные уборы и веночки, шкатулки и сухарницы, мастерице в радость эксперименты. Природный материал вдохновляет, неспроста наши предки считали его обережным и делали соломенных пауков.