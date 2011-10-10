Белоруска, которой врачи поставили диагноз «бесплодие», родила пятерых детей

В Беларуси проходит неделя Матери. Более 300 женщин в Беларуси только в этом году награждены Орденом матери. Это те, кто родил и вырастил как минимум пятерых детей. Торжественная церемония вручения наград пройдет 14 октября.

Лет 15 назад молодой учитель русского языка Татьяна и не предполагала, как пригодится ей педагогический опыт в жизни. Врачи пророчили женщине бесплодие. Маша, Аня, Степан, Настя и Катя появились вопреки всем мрачным прогнозам у Татьяны и ее мужа Ильи. Он, кстати, тоже преподает.

Четыре года назад из общежития семья молодых педагогов переселилась в новую квартиру. Ее построили буквально за год. Поcле рождения пятого ребенка государство взяло на себя обязательства по жилищному кредиту. Ведь такая большая семья требует от родителей особых сил и вложений.

Татьяна Бурковская, многодетная мама:

Каждое поколение в свое время говорило, что времена тяжелые. Но мы справляемся. Государство идет нам навстречу: бесплатное питание, садик оплачиваем 50%.

Все будни расписаны — кто в школу, кто в сад. Но каждый требует ежедневного маминого внимания. Она учит их быть самостоятельными. Все вместе собираются по выходным.

В эту пятницу Татьяна получит Орден матери. Один из 317, предназначенных в этом году для многодетных женщин. На церемонию в Ратуше пойдут всей семьей. Это заслуженная награда за будни мамы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».