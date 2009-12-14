Белорус не является командиром задержанного в Таиланде самолета Ил-76

Об этом сообщили в МИД нашей страны. Посольство Беларуси в Ханое продолжает отслеживать ситуацию и предпринимает все необходимые усилия по защите интересов нашего соотечественника – Михаила Петухова.

В настоящий момент прорабатывается возможность освобождения всех членов экипажа воздушного судна под залог.

Напомним, Ил-76 с почти 40 тоннами оружия был задержан в субботу после досмотра в аэропорту Бангкока. Тайская полиция уже предъявила обвинения летчикам в незаконном хранении оружия.

Стало известно, что задержанный Ил-76 был арендован у грузинской стороны новозеландской компанией. Такую информацию распространил пресс-секретарь МИД Казахстана Ильяс Омаров.

Расследование этого дела продолжается, а срок задержания команды сегодня продлен на 12 суток.