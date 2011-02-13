Белорус хотел втридорога перепродать тонну масла в Украине

Злоумышленник руководствовался тем, что общемировой рост цен на продовольствие составил как минимум 6%, а в соседних с Беларусью странах и то больше. Например, молочные продукты в России и Украине стоят в два раза дороже.

Таким образом, предприимчивый соотечественник по ту сторону границы на масле мог бы заработать как минимум 10-12 миллионов белорусских рублей.

Дмитрий Уклейко, начальник пресс-службы гомельской пограничной группы:

Сума оценки транспортного средства и товарно-материальных ценностей составила 80 млн 840 тысяч белорусских рублей.

До решения суда транспортное средство и товарно-материальные ценности переданы гомельской таможне.

За незаконным перемещением товаров, в том числе, и за рубеж, следят пограничники и сотрудники правоохранительных структур, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Попытки нелегального вывоза пресекаются еще, как правило, на нашей территории.

В рейтинге «жирности» продуктов для теневого бизнеса, нередко оказываются и белорусские сыры, сливочное масло и молоко. По поддельным документам также пробовали вывозить многотонные партии сахара и крупы.

Ну а пока судьбу спекулянта решает суд, пограничники в сотый раз повторяют: граница под надежным замком.