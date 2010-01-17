Белка-серфер стала любимицей Нью-Йорка

Самым популярным в Нью-Йорке стало шоу белки Твигги, которая катается на водных лыжах. Сотни любопытных горожан каждый день приходят посмотреть на белку-серфера.

Очевидцы утверждают, что держится грызун уверенно, не падает даже на крутых поворотах. Этому Твигги научила ее хозяйка. А превыше всего белка ставит безопасность. На водные лыжи она никогда не встает без своего спасательного жилета, передает БЕЛТА.

По словам хозяйки животного, такого мастерства удалось добиться за 15 лет усиленных тренировок. При этом специалисты утверждают, что в неволе белки живут в среднем лет 10. Значит, Твигги либо долгожитель и неплохо сохранилась для своего возраста, либо дрессировщица скрывает, что это уже не первое поколение белок-спортсменок, которые участвуют в представлении.

Вместе с тем в городе появилось немало противников шоу. Они уверяют, что грызун на лыжах — это противоестественно. Некоторые говорят, что разглядели на мордочке Твигги и ее глазах выражение усталости и вселенской тоски.