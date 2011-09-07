Белинвестбанк разработает меры, направленные на снижение кредитной нагрузки

Причем подход к кредитозаемщикам будет индивидуальным. Клиентам, у которых процентная ставка по кредитам изменяется одновременно со ставкой рефинансирования, условия по кредитованию будут изменены в сторону уменьшения процентной ставки.

Напомним, меры по снижению кредитной нагрузки на физлиц банкам рекомендовал разработать Национальный банк Беларуси. Это делается для того, чтобы увеличение ставки рефинансирования не привело к тому, что заемщики не смогут выплачивать долг, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Томашевич, заместитель председателя правления Белинвестбанка:

В настоящее время органами управления банка рассматривается решение о мерах, которые мы предложим нашим заемщикам, с тем, чтобы снизить процентную нагрузку. С тем, чтобы они имели больше возможностей как планировать свои расходы, так и выполнять обязательства перед банком. Я думаю, мы примем взвешенное решение, которое не осложнит положение банков и положение наших клиентов.