Белгосуниверситет ужесточает контроль за распределением выпускников

Бесплатный сыр, как известно, бывает только в мышеловке. Получил бесплатное высшее образование - потрудись два года там, где специалисты нужнее.

Далеко не каждого молодого специалиста устраивает такая перспектива. Ведь даже выходцы с периферии не спешат возвращаться к родным пенатам. В прошлом году более тысячи столичных специалистов не прибыли на место работы после завершения обучения. Некоторые вовсе не приезжают на место распределения, другие умудряются расторгнуть контракт раньше времени.

Чтобы исправить ситуацию, Белорусский государственный университет ужесточает контроль за распределением выпускников. В ведущем вузе страны работает специальная комиссия по возмещению средств в бюджет, затраченных государством на подготовку специалиста. Основные функции комиссии - сбор информации о неприбытии молодых специалистов к месту работы, их увольнении или переводе до истечения двухлетнего срока работы по распределению. Отказникам будут направляться извещения о необходимости в шестимесячный срок возместить деньги, затраченные на их обучение. А это не много - не мало 5,5 миллионов рублей за каждый учебный год. Кто не захочет сделать это добровольно, получит повестку в суд.