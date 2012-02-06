«Белгоспищепром»: В 2011 году люди не только делали запасы, но и пользовались разницей в ценах с сопредельными государствами

На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает председатель концерна «Белгоспищепром» Иван Данченко.

Непростой для экономики прошлый год для Вашей отрасли закончился с рентабельностью в пределах 15%, насколько мне известно. Причем основные позиции – сахар, ликеро-водочные и кондитерские изделия. Это обусловлено потребностью внутреннего рынка?

Иван Данченко:

Действительно, был год повышенного спроса. Даже ажиотажного для нас. Это происходило в период падения курса белорусского рубля, тревожных ожиданий. Повышенный спрос предприятия пищевой промышленности должны были обеспечивать. Во многом этот спрос был обусловлен именно нашими предприятиями, поскольку многие импортеры просто ушли с рынка. Поэтому, действительно, в прошлом году как никогда много было продано на внутреннем рынке сахара, на 10% повысилась реализация ликеро-водочных изделий, растительного масла, соли. Примерно на 20-30% по отдельным позициям был повышен спрос. Я думаю, что люди не только делали запасы, но и пользовались разницей в ценах с сопредельными государствами. Особенно с Российской Федерацией, с Украиной. Когда надо было, на этой разнице люди зарабатывали деньги. Поэтому повышенный спрос – это не значит, что мы стали больше потреблять алкоголя на 10%. Я думаю, эти 10% были реализованы за пределами нашей страны. Россияне к нам активно ездили, это мы тоже с вами отслеживали, в течение этого года.

Главное – нам надо было обеспечивать прилавки магазинов. Я думаю, что в прошедшем году наши предприятия эту нагрузку вынесли достойно.

Мы все помним этот сахарный ажиотаж, когда он сметался с прилавков буквально за считанные секунды. Но, насколько я знаю, «Белгоспищепром» сделал выводы, то есть сахаром мы будем обеспечены. А как насчет экспорта?

Иван Данченко:

Сахарная отрасль у нас одна из ведущих отраслей. Я очень доволен результатами этого «сахарного» года. В сезон 2011 года мы заготовили 4,4 млн тонн сахарной свеклы. И мы произвели 595 тысяч тонн сахара, свекловичного, белорусского. Против 412 тысяч тонн из урожая 2010 года. То есть практически в полтора раза ресурсы свекловичного сахара превысили уровень 2010 года. При внутреннем потреблении 36 кг на человека. Считайте: примерно 350-360 тысяч тонн – это наш внутренний рынок. Имеем ресурсов 600 тысяч. Поэтому белорусы могут до нового урожая.

Кроме того, мы создали 200 тысяч экспортного потенциала. Это тот самый потенциал, который сегодня есть на российских рынках.

200 тысяч сахара – это порядка 130 млн долларов. Это реальная программа импортозамещения на местном сырье, местных ресурсах.

А кроме сахара есть еще какие-то направления по импортозамещению?

Иван Данченко:

Еще в 2010 году на рынке присутствовало 30% кондитерских изделий импортного производства. В 2011 – 18%. Он еще есть, но уже 18%.

То же самое мы консервную промышленность постоянно ругали. Но сегодня создана мощная база. Если еще пять лет назад отечественного на прилавках было всего 30-35%, то в этом году уже 72% отечественной консервированной продукции мы продали на внутреннем рынке. Импорт есть – 28%. Но он с каждым годом уменьшается. Так я могу приводить примеры по всем остальным позициям.

С началом работы Единого экономического пространства стало ли легче продвигать нашу продукцию в Россию, Казахстан или все-таки увеличилась конкуренция?

Иван Данченко:

Конкуренция присутствует. По маслу растительному, по маргарину, по маслу подсолнечному. Но у нас сегодня нет каких-то таможенных барьеров, у нас существуют единые технические регламенты. Поэтому в рамках Единого экономического пространства, ранее – Таможенного пространства, мы сегодня вырабатываем единые нормативные документы, мы защищаем свой рынок. У нас единый рынок сахара, который очень жестко регулируется в мире. Тем не менее, мы практически все излишки своего сахара продаем в России и Казахстане. Это 250 тысяч тонн, это немалый объем.

А вот что касается поставок продукции в страны ЕС?

Иван Данченко:

Мы сегодня продаем то же масло рапсовое, кондитерские изделия, алкогольные напитки, соль. Мы проникаем туда уже с нашей соковой продукцией. То есть, конечно, нормы стран европейского сообщества жесткие, поэтому еще до нашего Единого экономического пространства свои стандарты, свои технические регламенты подводили под нормы европейских стандартов. Когда мы со своими нормами, особенно по соковой продукции, приходим в Россию, Казахстан, нам говорят, что у нас очень жесткие нормы, надо сделать послабление. Мы даже несколько впереди. Ориентируясь на Европу, делаем продукцию более высокого качества, более высоких стандартов, регламентов, чем те, которые сегодня присутствуют в той же Российской Федерации.

Вы затронули вопрос подсолнечного масла. А белорусы смогут производить со временем какой-то аналог?

Иван Данченко:

К нам активно поехали коммерсанты из Израиля. Оказывается, более 80% растительного масла, которое потребляют израильтяне, – это рапсовое масло. По своему качеству, по своему квалитету, составу рапсовое масло намного превосходит подсолнечное. У нас пока такие предпочтения, что мы процентов на 80 потребляем масла как раз подсолнечного. Хотя можем полностью перейти на рапсовое. В Европе 60% растительного масла – это рапсовое.

И та программа, которую мы сегодня имеем, – это 400 тысяч гектаров посевов рапса, это производство до млн тонн масла семян рапса. Это производство до 300 тысяч тонн рапсового масла. А мы всего бутилированного масла потребляем 80-90 тысяч тонн. Это реальная программа, реальное импортозамещение, реальный экспорт, который уже работает. Уже сегодня мы осуществляем поставки масла в Израиль.