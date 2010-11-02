Белгоспищепром: Беларусь вместе с Россией, Украиной и Польшей входит в «водочный пояс»

По словам председателя концерна «Белгоспищепром» Ивана Данченко, Беларусь вместе со Скандинавией, Прибалтикой, Россией, Украиной и Польшей входит в «водочный пояс» (жители этих стран предпочитают крепким алкогольным напиткам.).

Иван Данченко, председатель концерна «Белгоспищепром»:

В нашей республике в структуре употребления алкогольных напитков около 45-48 процентов занимает водка.

И это не может не вызвать справедливую тревогу у Министерства здравоохранения и Министерства внутренних дел. Иван Иванович солидарен с коллегой, он считает, что потеснить крепкие алкогольные напитки может производство недорогих, но качественных натуральных виноградных вин. Необходимо расширить деятельность новых отечественных производителей, конкуренция между сделает качественные виноградные вина более доступными для потребителей, сообщает www.ctv.by со ссылкой на газету «Звязда».