Белгоспищепром: Беларусь вместе с Россией, Украиной и Польшей входит в «водочный пояс»

Иван Данченко, председатель концерна «Белгоспищепром»:
В нашей республике в структуре употребления алкогольных напитков около 45-48 процентов занимает водка.
И это не может не вызвать справедливую тревогу у Министерства здравоохранения и Министерства внутренних дел. Иван Иванович солидарен с коллегой, он считает, что потеснить крепкие алкогольные напитки может производство недорогих, но качественных натуральных виноградных вин. Необходимо расширить деятельность новых отечественных производителей, конкуренция между сделает качественные виноградные вина более доступными для потребителей, сообщает www.ctv.by со ссылкой на газету «Звязда».