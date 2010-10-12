Белгосцирк: Даже клумбы и лужайки перевозим на старое место, к скверу Янки Купалы

Как сообщил главный режиссер цирка Сергей Бондарчук, на днях состоялось официальное закрытие цирка-шапито, где артисты работали на протяжении двух лет.

Сергей Бондарчук, главный режиссер цирка:

Первое наше турне в цирк, с реквизитом цирковым. Мы уже все перевозим, чтобы начать подготовку к программе. Все перевозится, кроме асфальта. Даже клумбы и лужайки.

Следующее представление зрителей ожидает ближе к Новому году, но уже по старому адресу. Пока программа держится в секрете, но уже известно, что на открытие приедут мастера циркового искусства со всего мира.

В обновлённом здании цирка будет отдельный репетиционный манеж и балетный зал площадью 300 квадратных метров. Это позволит хореографам ставить цирковые номера, не уступающие по сложности мировым.