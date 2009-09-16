Бельгийские фермеры выльют на поля 3 миллиона литров молока

Беспрецедентная акция будет проведена в знак протеста против падения закупочных цен на молоко.Сбор молока для сегодняшней акции, как заявили представители организации производителей молочной продукции Milk Producer Interest Group (MIG), идёт хорошо и оговоренные 3 миллиона литров будут подготовлены. На поля планируется вылить не только бельгийское молоко, но и продукцию французских сельхозпроизводителей, которые также проводят акции протеста против падения закупочных цен, сообщают информагентства.