Бельгийская газета извинилась за карикатуру на тему смерти Качиньского

Главный редактор бельгийской газеты Gazet van Antwerpen Паскаль Керкове принес официальные извинения в связи с публикацией карикатуры на тему крушения самолета президента Польши Леха Качиньского под Смоленском.

На карикатуре нарисованный на фоне польского флага орел (национальный символ Польши) изображен врезавшимся в землю. Над орлом размещена надпись на английском «The Eagle has landed» («Орел приземлился»). Изображение служило иллюстрацией к статье о катастрофе под Смоленском, в результате которой погибли 96 человек, включая Качиньского, его супругу и ряд других высокопоставленных лиц Польши.

Публикация карикатуры вызвала острую реакцию польской общественности и средств массовой информации, а представители Польши в Европарламенте написали открытое письмо, в котором осудили карикатуру. Первоначально Gazet van Antwerpen извиняться не собиралась, а Керкове заявил, что в карикатуре нет ничего оскорбительного.

Позднее он сменил свою точку зрения и заявил, что понимает те эмоции, которые вызвала у поляков карикатура. Также Керкове отметил, что его газета не хотела никого оскорбить. Понедельник, 12 апреля, когда вышла публикация с карикатурой в Gazet van Antwerpen , в ряде стран был объявлен днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы под Смоленском. Официальные учреждения Евросоюза, в который входит Бельгия, также присоединились к трауру и приспустили флаги.

Фраза «The Eagle has landed», которую бельгийская газета разместила на карикатуре, хорошо известна в мировой массовой культуре. Эти слова произнес первый человек на Луне Нил Армстронг, когда посадочный модуль «Eagle» сел на лунную поверхность. Фраза неоднократно цитировалась и пародировалась в литературе, кино и других областях искусства, пишет Lenta.ru.