Белгидрометеоцентр: Такая жаркая погода в начале июня была в Минске в 1949 году

На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского гидрометеоцентра Дмитрий Рябов.

Буквально с первых дней лета в стране – аномально жаркая погода. Что будет дальше?

Дмитрий Рябов:

Среднесуточная температура воздуха на 5-10 градусов выше климатической нормы. Для Беларуси это довольно редкое явление. Например, в Минске такая жаркая погода в начале июня была в 1949 году.

В этом году в нашей стране ожидается комфортное лето. Можно никуда не ехать.

Обещаете ли вы, что лето будет действительно устойчиво теплым?

Дмитрий Рябов:

Такой жары, как в прошлом году, когда были побиты все температурные рекорды, не будет. Но не исключается то, что в южных регионах страны отметка будет достигать 33-35 градусов.

В последние годы мы все чаще стали говорить о рекордах: то жаркое лето, то аномально холодные зимние дни. Это объективно так часто стало происходить или, все-таки, мы просто больше начали об этом говорить?

Дмитрий Рябов:

Это связано с тем, что уменьшилось количество осадков, особенно в апреле-августе. Однако, при этом, увеличилось количество ливней, гроз.

Как с этим бороться и как это предсказать? С температурой все понятно – вы можете предсказать на достаточно большой период. А за сколько можно предсказать грозу, град?

Дмитрий Рябов:

Летний период – самый сложный для прогнозирования. Потому что спрогнозировать грозу за неделю практически нереально.

У нас есть новые приборы, которые помогают определять приближение грозы. Один из них – это грозопеленгатор. Такой прибор стоит в Смоленске, Москве, Санкт-Петербурге. Мы с помощью прибора можем видеть грозы за 2000 километров.

Также у нас есть новая спутниковая система, где мы в он-лайн режиме видим, как смещаются атмосферные фронты, циклоны, антициклоны. Если мы видим опасные зоны, сразу выписываем штормовое предупреждение.

Что нас ждет в ближайшие несколько дней?

Дмитрий Рябов:

На предстоящей неделе нас ожидает по-прежнему жаркая погода. На территорию страны будет поступать жаркий воздух с юга Европы. По предварительному прогнозу, такая жаркая погода сохранится до середины месяца. При этом, местами не исключены грозы, шквалистое усиление ветра, ливни, град.