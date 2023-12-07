Белгидромет: погодные условия для озимых складываются удовлетворительно

Синоптики оценили условия для начала зимовки посеянных культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Высокий снежный покров на большей части территории и отсутствие в прогнозе низких температур, опасных для новых посевов – все это растениям в плюс.

После прошедших снегопадов, по оперативным данным наблюдений, высота снежного покрова на полях подросла. В ближайшее время сохранится зимний характер погоды. И хотя уборка урожая закончена лишь недавно, аграрии активно готовятся к полевым работам весной. Минеральных удобрений накоплено почти 80 % от плана на четвертый квартал. На складах их уже 251 тысяча тонн. Параллельно восстановлением техники и продажей ее на вторичном рынке занимаются организации агросервиса. Поручение Президента – привести в движение все, что еще может работать.