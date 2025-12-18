«БелЭкспо» встречает первых гостей экспозиция «Моя Беларусь», приуроченной к ВНС

К ВНС приурочена масштабная экспозиция «Моя Беларусь». Минский международный выставочный центр «БелЭкспо» уже встречает первых гостей. В их числе делегаты Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка на понятном и современном языке рассказывает, чего достигла наша страна за годы независимости благодаря труду ее народа, любви и патриотизму. Здесь можно познакомиться с передовыми достижениями Беларуси в различных отраслях экономики, совершить виртуальные путешествия в отдельные регионы, окунуться в традиции и узнать новое о стране.