Прямой эфир

«БелЭкспо» встречает первых гостей экспозиция «Моя Беларусь», приуроченной к ВНС

18 декабря 2025 08:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

К ВНС приурочена масштабная экспозиция «Моя Беларусь». Минский международный выставочный центр «БелЭкспо» уже встречает первых гостей. В их числе делегаты Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВНС будут освещать более 450 представителей белорусской и зарубежной прессы.

«БелЭкспо» встречает первых гостей экспозиция «Моя Беларусь», приуроченной к ВНС-2

Выставка на понятном и современном языке рассказывает, чего достигла наша страна за годы независимости благодаря труду ее народа, любви и патриотизму. Здесь можно познакомиться с передовыми достижениями Беларуси в различных отраслях экономики, совершить виртуальные путешествия в отдельные регионы, окунуться в традиции и узнать новое о стране.

# Всебелорусское народное собрание

Другие новости рубрики

Все новости
Свыше 70 тыс. человек приняли участие в соцопросе «Образ будущего Беларуси»
18 декабря 2025 08:34

Свыше 70 тыс. человек приняли участие в соцопросе «Образ будущего Беларуси»

В Минске 19 декабря откроется выставка достижений «Моя Беларусь»
18 декабря 2025 08:33

В Минске 19 декабря откроется выставка достижений «Моя Беларусь»

Анатолий Красуцкий: белорусы созрели для принятия ответственных решений на ВНС
18 декабря 2025 08:14

Анатолий Красуцкий: белорусы созрели для принятия ответственных решений на ВНС