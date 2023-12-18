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«Белая Русь» присоединилась к республиканскому марафону добра «Наши дети»

18 декабря 2023 19:47
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Новости Беларуси. Декабрь – время, когда вера в чудеса оживает, а взрослые превращаются в волшебников. Ребята со всех уголков страны с нетерпением ждут праздников и гостей. Традиционно в преддверии Нового года в Беларуси стартует проект «Наши дети». Общественная организация «Белая Русь» присоединилась к марафону добра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Белая Русь» присоединилась к республиканскому марафону добра «Наши дети»-1

18 декабря представители общественного объединения заглянули в гости к воспитанникам Узденской санаторной школы-интерната. Юных белорусов тепло поздравили с наступающими праздниками, а ребята из молодежного братства Свято-Духова кафедрального собора устроили концерт. Девушки и юноши представили рождественскую музыкальную программу, а после провели интерактив. Конечно, никто не остался без подарка. Сладкие сувениры получили все мальчики и девочки, а школе «Белая Русь» презентовала телевизор.

«Белая Русь» присоединилась к республиканскому марафону добра «Наши дети»-4

Олег Романов, председатель партии и общественного объединения «Белая Русь»:
Этот марафон охватывает всю страну, и он принципиально важен. Он является выражением базовых принципов белорусского государства: принципа социальной справедливости, человеколюбия, внимания к каждому человеку в нашей стране. И тем более в заботе нуждаются люди, особенно дети, которые оказались в непростой жизненной ситуации. И сегодня мы поздравляем их с праздниками. Приехали с подарками, с концертной программой.

«Белая Русь» присоединилась к республиканскому марафону добра «Наши дети»-7

Новогодние праздники – долгожданное событие для детей. Позаботиться о них, подарить им тепло и внимание – задача всех взрослых.

# Благотворительная акция # общество # Олег Романов # Новости Минска и Минской области

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