«Белая Русь» присоединилась к республиканскому марафону добра «Наши дети»

Новости Беларуси. Декабрь – время, когда вера в чудеса оживает, а взрослые превращаются в волшебников. Ребята со всех уголков страны с нетерпением ждут праздников и гостей. Традиционно в преддверии Нового года в Беларуси стартует проект «Наши дети». Общественная организация «Белая Русь» присоединилась к марафону добра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

18 декабря представители общественного объединения заглянули в гости к воспитанникам Узденской санаторной школы-интерната. Юных белорусов тепло поздравили с наступающими праздниками, а ребята из молодежного братства Свято-Духова кафедрального собора устроили концерт. Девушки и юноши представили рождественскую музыкальную программу, а после провели интерактив. Конечно, никто не остался без подарка. Сладкие сувениры получили все мальчики и девочки, а школе «Белая Русь» презентовала телевизор.

Олег Романов, председатель партии и общественного объединения «Белая Русь»:

Этот марафон охватывает всю страну, и он принципиально важен. Он является выражением базовых принципов белорусского государства: принципа социальной справедливости, человеколюбия, внимания к каждому человеку в нашей стране. И тем более в заботе нуждаются люди, особенно дети, которые оказались в непростой жизненной ситуации. И сегодня мы поздравляем их с праздниками. Приехали с подарками, с концертной программой.