Белая Русь - черная боль

Во всех учебных заведениях Беларуси проходят классные часы и уроки памяти, выставки, семинары и волонтерские сборы, посвященные 20-летию трагедии на Чернобыльской АЭС.Волонтерские отряды в течение недели будут оказывать адресную помощь пострадавшим от чернобыльской катастрофы. В эти дни в зараженных районах проводится акция "В будущее с надеждой", которая организована совместно с Комчернобылем. Молодежь также принимает участие в республиканской туристско-краеведческой акции "Чернобыль - боль моей страны и моя".