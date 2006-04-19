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Белая Русь - черная боль

19 апреля 2006 14:42
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Во всех учебных заведениях Беларуси проходят классные часы и уроки памяти, выставки, семинары и волонтерские сборы, посвященные 20-летию трагедии на Чернобыльской АЭС.Волонтерские отряды в течение недели будут оказывать адресную помощь пострадавшим от чернобыльской катастрофы. В эти дни в зараженных районах проводится акция "В будущее с надеждой", которая организована совместно с Комчернобылем. Молодежь также принимает участие в республиканской туристско-краеведческой акции "Чернобыль - боль моей страны и моя".
# общество

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