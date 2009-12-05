«Белая Русь» будет участвовать в парламентских выборах

Некоторые представители этой организации будут баллотироваться в депутаты путем сбора подписей избирателей, другие планируют работать в составе окружных избиркомов или в качестве наблюдателей присутствовать на избирательных участках.
Во время предстоящих парламентских и президентских выборов объединение намерено мобилизовать все ресурсы. Его сторонников в стране уже более 87 тысяч.
Александр Радьков, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
- Мы такой проект разрабатываем, чтобы проводить общественную экспертизу нашей нормативно-законодательной базы.