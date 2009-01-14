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"Белавиа" упростила процедуру регистрации в Национальном аэропорту "Минск"

14 января 2009 14:41
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Авиакомпания приобрела специальные устройства по автоматизированному считыванию данных из документов. Они установлены на всех стойках регистрации и автоматически заносят информацию в базу данных. Таким образом, время на регистрацию значительно сократилось, а механические ошибки ручной записи исключены. Сегодня "Белавиа" располагает авиапарком из 12-ти воздушных судов и осуществляет регулярные рейсы в 30 пунктов 19-ти стран мира.
# общество

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