"Белавиа" упростила процедуру регистрации в Национальном аэропорту "Минск"

Авиакомпания приобрела специальные устройства по автоматизированному считыванию данных из документов. Они установлены на всех стойках регистрации и автоматически заносят информацию в базу данных. Таким образом, время на регистрацию значительно сократилось, а механические ошибки ручной записи исключены. Сегодня "Белавиа" располагает авиапарком из 12-ти воздушных судов и осуществляет регулярные рейсы в 30 пунктов 19-ти стран мира.