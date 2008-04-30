"Белавиа" расширяет парк воздушных судов

Авиакомпания приобрела самолет Боинг-737-500. Судно сегодня прибывает в Национальный аэропорт Минск. По заключению специалистов, самолет находится в хорошем состоянии и может быть принят к эксплуатации без ограничений по техническим стандартам стран ЕС. пятидесятидвухтонный Боинг рассчитан на перевозку 132-х пассажиров на расстояние до 2,5 тысяч километров. Сейчас в парке авиакомпании четыре воздушных судна западного производства: три Боинга и один CRJ-100. В течение ближайшего времени "Белавиа" планирует получить еще четыре самолета.