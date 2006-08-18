"Белавиа" предпринимает дополнительные меры безопасности на рейс Минск-Лондон

После предотвращения теракта с использованием самолетов в Соединенном Королевстве 11 августа, в аэропортах были введены дополнительные меры обеспечения авиационной безопасности.Всех пассажиров, приобретающих билеты на рейс Минск - Лондон, предупреждали, что в салон самолета запрещено брать даже мобильные телефоны. А всю разрешенную ручную кладь необходимо сложить в один прозрачный полиэтиленовый пакет. Теперь каждому желающему отправится в "туманный Альбион" разрешается иметь при себе одно место ручной клади. При прохождении через пункт досмотра в аэропорту запрещается проносить с собой все виды жидкостей кроме лекарств и детского питания. С собой нельзя брать спиртные напитки, зубные пасты, гели для волос и парфюмерные изделия. Данные ограничения действуют только для пассажиров, отправляющихся в Великобританию.