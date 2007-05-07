"Белавиа" берет курс на Сочи!

С 7 мая "Белавиа" начинает выполнение традиционных летних полетов между белорусской столицей южным российским курортом.По словам специалистов, рейсы по указанному маршруту будут выполняться на самолете SRG-100. Салон авиалайнера обеспечит пассажирам комфортабельный полет и новый уровень сервиса на борту. Время полета - два с половиной часа. В летние месяцы частота полетов будет увеличена до четырех в неделю. До 24 июня авиапутешествие будет равноценно путешествию по железной дороге, отметили в "Белавиа".