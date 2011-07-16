Беларусские вузы второго потока начали прием документов

Он продлится до 25 июля. Всего запланировано принять около 105 тысяч человек. На 10% увеличен набор иностранцев. А частные вузы прибавят в количестве студентов дневного отделения до 6 тысяч.

В последние годы растет число желающих попасть на специальности технического, строительного, технологического профилей и информационных технологий. Появились и суперсовременные, в том числе в сфере нано- и биотехнологий, космической индустрии, других инновационных областях, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Нынешняя кампания проходит максимально прозрачно. Все данные помогает обрабатывать электронная система. Тех, кто уже определился с будущей профессией, ждут в приемных комиссиях.

Максим Перман, абитуриент:

Я поступаю на кафедру прикладной математики. Меня всегда интересовали именно компьютерные технологии, и знаю, что специальность новая. Решил попробовать.

Вячеслав Малофеев, ответственный секретарь приемной комиссии белорусского государственного университета:

Вся информация доступна как родителям, так и абитуриентам. В частности, оперативно осуществляется подача информации о складывающимся проходном балле. На нашем сайте эта информация выдается в режиме он-лайн. А на наших информационных табло мы эту информацию предоставляем раз в три часа.