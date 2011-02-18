Беларускі музей народнай архітэктуры і быту пад Мінскам запрашае на Масленіцу

Самые необычные свадебные платья

Свадебное платье — мечта любой девушки. Она хочет выглядеть в этот день как королева и поразить всех своей красотой. Выбор свадебного платья — возможность каждой невесты проявить свою яркую индивидуальность, чтобы этот торжественный день навсегда остался в памяти не только ее и мужа, но и присутствующих на празднике гостей.