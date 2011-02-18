Беларускі музей народнай архітэктуры і быту пад Мінскам запрашае на Масленіцу

Наведвальнікам музея прапануюць спаліць у вогнішчы непатрэбныя рэчы, каб разам з зімой развітацца з праблемамі і турботамі. А яшчэ ўсе жадаючыя могуць прыняць удзел у конкурсе на лепшую масленічную ляльку.
Яго вынікі падвядуць 6 сакавіка, падчас «провадаў зімы».
Музей знаходзіцца ў 4-х км ад МКАД за аўтарынкам «Малінаўка» за в. Азярцо.
Праезд: ад аўтастанцыi «Паўднёва-Заходняя» прыгараднымі аўтобусамі ў накірунку:Мiнск – Гарадзiшча, Дубянцы, калгас Калініна, Заходнія могілкі.
Расклад руху:аўтобус № 203 - 9:15, 12:00,
аўтобусы № 262, 363, 277, 325, 357 - 9:40, 10:00, 10:28, 11:35, 12:20, 13:10 — да прып. «Музей».
Калі вы едзіце ў музей на сваім аўтамабіле ці на ровары, глядзіце мапу праезда да нас.