Прямой эфир

Беларускі музей народнай архітэктуры і быту пад Мінскам запрашае на Масленіцу

18 февраля 2011 07:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
У праграме свята – рэканструкцыя «масленічнага» абраду, выступленні фальклорных калектываў.

Наведвальнікам музея прапануюць спаліць у вогнішчы непатрэбныя рэчы, каб разам з зімой развітацца з праблемамі і турботамі. А яшчэ ўсе жадаючыя могуць прыняць удзел у конкурсе на лепшую масленічную ляльку.

Яго вынікі падвядуць 6 сакавіка, падчас «провадаў зімы».

Музей знаходзіцца ў 4-х км ад МКАД за аўтарынкам «Малінаўка» за в. Азярцо.

Праезд: ад аўтастанцыi «Паўднёва-Заходняя» прыгараднымі аўтобусамі ў накірунку:Мiнск – Гарадзiшча, Дубянцы, калгас Калініна, Заходнія могілкі.

Расклад руху:

аўтобус № 203 - 9:15, 12:00,

аўтобусы № 262, 363, 277, 325, 357 - 9:40, 10:00, 10:28, 11:35, 12:20, 13:10 — да прып. «Музей».

Калі вы едзіце ў музей на сваім аўтамабіле ці на ровары, глядзіце мапу праезда да нас.

Фото. Белорусский музей народной архитектуры и быта

# общество # Музеи

Другие новости рубрики

Все новости
Самые необычные свадебные платья
17 февраля 2011 16:20

Самые необычные свадебные платья

17 февраля 2011 15:34

Телеведущие СТВ признались в любви в прямом эфире

17 февраля 2011 14:10

Аномально низкая температура практически парализовала Европу