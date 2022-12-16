Беларуси выделили 105 млрд рублей из российского бюджета. Головченко рассказал, на что пойдут средства

Те, кто подвергают сомнению незыблемость белорусского суверенитета в связи с тесными отношениями нашей страны и России – предатели белорусского народа. Такое мнение сегодня, 16 декабря, озвучил глава нашего государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко провел совещание, где обсуждали все достижения и недоработки в союзных отношениях, чтобы предметно пообщаться со своим российским коллегой. Как стало известно, 19 декабря Владимир Путин совершит рабочий визит в Минск.

Дальше дискуссия шла за закрытыми дверями. За три часа успели обсудить все нюансы и проблемы, которые есть на сегодня и требуют вмешательства двух президентов. Судя по тем, кто был приглашен во дворец Независимости, спектр самый широкий: от легкой промышленности до ВПК. Это же подтвердил позже премьер-министр. Роман Головченко многого не рассказал, но, например, поделился нюансами реализации финансов, выделенных Россией нам на импортозамещение.