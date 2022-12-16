Беларуси выделили 105 млрд рублей из российского бюджета. Головченко рассказал, на что пойдут средства
Те, кто подвергают сомнению незыблемость белорусского суверенитета в связи с тесными отношениями нашей страны и России – предатели белорусского народа. Такое мнение сегодня, 16 декабря, озвучил глава нашего государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко провел совещание, где обсуждали все достижения и недоработки в союзных отношениях, чтобы предметно пообщаться со своим российским коллегой. Как стало известно, 19 декабря Владимир Путин совершит рабочий визит в Минск.
Дальше дискуссия шла за закрытыми дверями. За три часа успели обсудить все нюансы и проблемы, которые есть на сегодня и требуют вмешательства двух президентов. Судя по тем, кто был приглашен во дворец Независимости, спектр самый широкий: от легкой промышленности до ВПК. Это же подтвердил позже премьер-министр. Роман Головченко многого не рассказал, но, например, поделился нюансами реализации финансов, выделенных Россией нам на импортозамещение.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Мы помним, что общая сумма, о которой мы договорились, в 105 миллиардов российских рублей сейчас идет на его наполнение и согласование проектов. То есть у нас уже 9 так называемых паспортов проектов согласовано. Это фактически краткое описание проекта, сроки его реализации, участник с белорусской стороны и кто будет заинтересован продукцией, созданной в рамках этого проекта, с российской стороны. Мы сразу закрепляем: производитель – потребитель. Это и Минский подшипниковый завод, и «Гомсельмаш», ряд других предприятий. Сейчас началась активная работа уже по подбору оборудования, которое будет приобретаться в рамках реализации этих инвестиционных проектов: оснастки и так далее. Такая, может, не очень интересная, но результативная работа, которая будет уже финансово подкрепляться, когда возникнет необходимость платить поставщикам за работы, товары или услуги.
Подытоживая, Минск и Москва продолжают скрупулезно и предметно работать над двусторонними отношениями. С учетом интересов обеих сторон, при уважении друг к другу, с осознанием взаимной ценности и отсутствием снисходительности. Мы больше чем партнеры. И вместе точно сильнее, чем поодиночке. Долгий путь, разные испытания Беларуси и России это четко показали.
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