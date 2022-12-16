Прямой эфир

Беларуси выделили 105 млрд рублей из российского бюджета. Головченко рассказал, на что пойдут средства

16 декабря 2022 18:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Те, кто подвергают сомнению незыблемость белорусского суверенитета в связи с тесными отношениями нашей страны и России – предатели белорусского народа. Такое мнение сегодня, 16 декабря, озвучил глава нашего государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко провел совещание, где обсуждали все достижения и недоработки в союзных отношениях, чтобы предметно пообщаться со своим российским коллегой. Как стало известно, 19 декабря Владимир Путин совершит рабочий визит в Минск.

Беларуси выделили 105 млрд рублей из российского бюджета. Головченко рассказал, на что пойдут средства-1

Дальше дискуссия шла за закрытыми дверями. За три часа успели обсудить все нюансы и проблемы, которые есть на сегодня и требуют вмешательства двух президентов. Судя по тем, кто был приглашен во дворец Независимости, спектр самый широкий: от легкой промышленности до ВПК. Это же подтвердил позже премьер-министр. Роман Головченко многого не рассказал, но, например, поделился нюансами реализации финансов, выделенных Россией нам на импортозамещение.

Беларуси выделили 105 млрд рублей из российского бюджета. Головченко рассказал, на что пойдут средства-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Мы помним, что общая сумма, о которой мы договорились, в 105 миллиардов российских рублей сейчас идет на его наполнение и согласование проектов. То есть у нас уже 9 так называемых паспортов проектов согласовано. Это фактически краткое описание проекта, сроки его реализации, участник с белорусской стороны и кто будет заинтересован продукцией, созданной в рамках этого проекта, с российской стороны. Мы сразу закрепляем: производитель – потребитель. Это и Минский подшипниковый завод, и «Гомсельмаш», ряд других предприятий. Сейчас началась активная работа уже по подбору оборудования, которое будет приобретаться в рамках реализации этих инвестиционных проектов: оснастки и так далее. Такая, может, не очень интересная, но результативная работа, которая будет уже финансово подкрепляться, когда возникнет необходимость платить поставщикам за работы, товары или услуги.

Беларуси выделили 105 млрд рублей из российского бюджета. Головченко рассказал, на что пойдут средства-7

Подытоживая, Минск и Москва продолжают скрупулезно и предметно работать над двусторонними отношениями. С учетом интересов обеих сторон, при уважении друг к другу, с осознанием взаимной ценности и отсутствием снисходительности. Мы больше чем партнеры. И вместе точно сильнее, чем поодиночке. Долгий путь, разные испытания Беларуси и России это четко показали.

Читайте также:

Лукашенко: «Россияне и не знали, на что способны белорусы»

«По конституциям России и Беларуси это наши вопросы с Путиным». Лукашенко о причинах визита президента РФ в Минск

Лукашенко: главное – чтобы у россиян и у нас были равные цены на энергоносители

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Беларусь-Россия # общество # Роман Головченко # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Владимир Путин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
С начала сезона почти 700 пострадавших от гололёда обратились за медпомощью в Минске
16 декабря 2022 18:25

С начала сезона почти 700 пострадавших от гололёда обратились за медпомощью в Минске

«Личная жизнь будет в порядке». Почему супругам лучше отказаться от ведения семейного бизнеса?
16 декабря 2022 18:21

«Личная жизнь будет в порядке». Почему супругам лучше отказаться от ведения семейного бизнеса?

Изнанка пушистого бизнеса. Как рождаются шубы, пальто и шапки из норки
16 декабря 2022 18:16

Изнанка пушистого бизнеса. Как рождаются шубы, пальто и шапки из норки