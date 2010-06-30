Беларуси интересна разработка терминала по разжижению газа именно с Литвой - премьер

Хотя есть еще два-три альтернативных варианта.

Глава белорусского правительства Сергей Сидорский озвучил намерение Беларуси построить в Клайпеде завод по разжижению газа. Для альтернативных поставок энергоресурсов.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь, подчеркнул, что выход на производство терминала по разжижению газа является «одним из направлений энергетической стратегии Беларуси».

Этот проект Беларусь прорабатывает с литовскими коллегами. «Есть еще два-три альтернативных варианта, однако Беларуси интересен проект с литовцами. Такой же проект прорабатывает правительство Литвы, мы можем объединить финансовые ресурсы, чтобы в порту Клайпеды поставить такой завод по разжижению газа и доставке через Литву», - сообщил премьер.