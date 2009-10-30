«Беларусьфильм» собирается снимать фильмы, «за которые не было бы стыдно стране»

Президент подчеркнул, что государство всегда будет уделять пристальное внимание развитию кинематографа, так как этот вид искусства имеет для общества важнейшее значение.
На встрече был поднят вопрос вложения бюджетных средств в кинопроизводство. По информации агентства «Интерфакс-Запад», А.Лукашенко подчеркнул, что «кино должно приносить прибыль».
В свою очередь, В. Заметалин отметил, что «на киностудии многое сделано в материальном и технологическом плане».
«Киностудия на сегодняшний день имеет все возможности снимать хорошее кино: о реальной жизни в республике, о современности, белорусской общественности, людях Беларуси, - и делать такие фильмы, за которые бы не было стыдно ни «Беларусьфильму», ни стране», - сказал В.Заметалин по итогам рабочей встречи.
В пресс-службе президента напомнили, что «назначая В. Заметалина на должность руководителя «Беларусьфильма» более двух лет назад, глава государства ставил задачу поднять отрасль на новый уровень».