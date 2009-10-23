«Беларусьфильм» собирается отсудить у России советские киноленты

Национальная киностудия «Беларусьфильм» намерена подать иск в Арбитражный суд Москвы с целью защиты своих прав на советские киноленты белорусского производства.

«В архивах России хранится около 600 фильмов, (170 из них находится в Гостелерадиофонде РФ), имущественные права на которые принадлежат национальной киностудии «Беларусьфильм», а следовательно, являются достоянием Республики Беларусь. Законное возвращение национальной интеллектуальной собственности требует активизации со стороны государственных органов и служб. Проблема решается крайне медленно. «Беларусьфильм» намерен самостоятельно подать иск в Арбитражный суд Москвы с целью защиты законных прав национального кинематографа и предотвращения незаконного использования объекта интеллектуальной собственности Республики Беларусь», заявили в пресс-службе киностудии.

Там также подчеркнули, что в СССР исходные материалы всех созданных фильмов передавались на хранение в архивы, которые в настоящее время территориально находятся в России.

Сложившуюся ситуацию в пресс-службе киностудии назвали «государственным рейдерством со стороны Гостелерадиофонда России».

«Впервые прецедент государственного рейдерства возник в отношении художественного фильма «Приключения Буратино», «снятого в 1975 году на киностудии «Беларусьфильм» и ей принадлежащего», отметили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, представители Департамента по кинематографии министерства культуры Беларуси обращались к российским коллегам с требованием решить вопрос по возвращению в Беларусь исходных материалов кинолент, созданных «Беларусьфильмом» во время существования СССР.

«Беларусьфильмом», в частности, были сняты такие ленты как «Кортик», «Бронзовая птица», «Рыжий, честный, влюбленный», «Белые росы», «Иди и смотри», сообщает агентство «Интерфакс-Запад».