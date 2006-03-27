Беларусь живет по летнему времени

Если для простых граждан перевод стрелок часов прост, то для специалистов это целый технологический процесс. В настоящее время наша страна сверяет время с собственным эталоном времени и частоты — первому из созданных в рамках реализации государственной программы "Эталоны Белоруссии>. Это оборудование позволяет обеспечивать вторую после Российской Федерации точность времени в СНГ, благодаря чему Беларусь вышла на международные стандарты в измерениях времени и частоты. Белорусский эталон времени сверяется с московским 6 раз в сутки с помощью спутниковой системы. Точность равна уходу одной секунды более чем за 300 лет. Девять раз в сутки национальный эталон передает точное время на канал Белорусского радио. В ближайшее время планируется приобретение сверхсовременной российской разработки — стандарта 15-й степени.