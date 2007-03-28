Беларусь ждет возвращения экипажа самолета Ил-76 из Сомали

Эвакуация из Сомали все еще остающихся там десяти белорусских граждан, а также останков членов погибшего экипажа грузового самолета Ил-76 может произойти уже в ближайшие дни в случае, если в стране не произойдет резкого ухудшения обстановки. Через контакты с миссиями африканских стран при ООН в проработку вопроса активно вовлечены гражданские и военные власти Сомали, Уганды и Эфиопии. В результате обращения постоянного представительства Беларуси в секретариате ООН накануне было созвано экстренное совещание. В нем приняли участие эксперты управления по координации гуманитарной помощи и департамента безопасности секретариата ООН. Совместно с белорусскими дипломатами были проанализированы различные варианты наземной транспортировки белорусских граждан в один из аэропортов Сомали, откуда они могли бы быть доставлены в Беларусь силами "Трансавиаэкспорта" или партнерской компании.