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Беларусь заваливает снегом – ГАИ ввела план «Погода» в Минске и Минской области

23 ноября 2023 10:46
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Сильный снег и метель, местами усиление ветра до 15–20 метров в секунду. В связи с неблагоприятными погодными явлениями в Беларуси синоптики объявили оранжевый уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь заваливает снегом – ГАИ ввела план «Погода» в Минске и Минской области-1

Обстановка на дорогах все больше осложняется, видимость приближается к нулевой. Это настоящее зимнее испытание для коммунальных служб, несмотря на то, что на календаре все еще осень. ГАИ рекомендует водителям и пешеходам быть особенно внимательными на дорогах. В Минске и Минской области введен план «Погода».

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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