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Беларусь занимает лидирующие позиции в мире в сфере медицины – данные статистики

07 апреля 2024 10:55
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Сегодня, 7 апреля, Всемирный день здоровья. Он отмечается ежегодно 7 апреля. Это дата создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения. Беларусь входит в нее с момента основания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь занимает лидирующие позиции в мире в сфере медицины – данные статистики-1

Беларусь занимает лидирующие позиции в мире в сфере медицины – данные статистики-3

Беларусь занимает лидирующие позиции в мире в сфере медицины – данные статистики-5

В нашей стране сейчас реализуется новая Государственная программа «Здоровье народа и демографическая безопасность». В том числе благодаря этому по ряду показателей мы занимаем ведущие позиции в мире. Взять хотя бы обеспеченность медработниками. Планомерно идет работа по достижению так называемых индикаторов национальной безопасности страны в сфере здравоохранения и демографии, а также Целей устойчивого развития, объявленных ООН.

Беларусь занимает лидирующие позиции в мире в сфере медицины – данные статистики-8

Немало делается, чтобы каждый мог сказать: я чувствую себя здоровым. Для занятий физкультурой и спортом есть все необходимое в каждом населенном пункте страны. Ну а приверженность здоровому образу жизни – это модно. Ведь личный пример белорусам подает глава государства.

# Медицина # общество

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