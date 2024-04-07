Сегодня, 7 апреля, Всемирный день здоровья. Он отмечается ежегодно 7 апреля. Это дата создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения. Беларусь входит в нее с момента основания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нашей стране сейчас реализуется новая Государственная программа «Здоровье народа и демографическая безопасность». В том числе благодаря этому по ряду показателей мы занимаем ведущие позиции в мире. Взять хотя бы обеспеченность медработниками. Планомерно идет работа по достижению так называемых индикаторов национальной безопасности страны в сфере здравоохранения и демографии, а также Целей устойчивого развития, объявленных ООН.