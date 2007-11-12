Беларусь замело

За минувшую ночь больше всего снега выпало в Минской, Витебской, Могилевской и Гомельской областях.

Высота снежного покрова достигла 25 см. Рекордсменом стал Жлобин - 28 см. Выпавшие осадки стали причиной отключения электроэнергии в некоторых населенных пунктах.

В Минской области снежное покрывало накрыло Борисовский, Березинский и Червенский районы. Высота покрова - до 22 см. В Минске с утра было до 8 см., но снег продолжает идти и зимний характер погоды в ближайшие дни сохранится.



Налипание мокрого снега на линии электропередачи и падающие на провода ветки и деревья - все это привело к обесточиванию около полутора тысяч населенных пунктов страны, электроснабжение в 300 из них до сих пор не восстановлено. Повреждено более 260 км. линий электропередач. В Беларуси работают около двухсот бригад "Белэнерго". Наиболее пострадавшей называют Могилевскую область, где без света остались более 500 населенных пунктов.



Такую снежную погоду в Беларусь принес южный циклон <Вольтэр>, который образовался над Черным морем. Проходя через восточную часть страны, он вызвал сильные и продолжительные снегопады. Но уже завтра циклон начнет терять свою активность и постепенно уйдет на Балтику. Но к выходным нашу страну накроет очередной атлантический циклон.