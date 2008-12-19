Беларусь заинтересована в диалоге с Евросоюзом об упрощении визовых формальностей

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве нашей страны, такие вопросы не могут быть решены в одностороннем порядке. Шаги должны быть симметричными. И Беларусь готова обсуждать эту тему в рамках Восточного партнерства. Кроме того, белорусская сторона готовит проекты соглашений с Польшей, Латвией и Литвой об упрощении правил двусторонних поездок жителей приграничных районов, проживающих в так называемой, 30-километровой зоне.