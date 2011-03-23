Беларусь за пять лет планирует втрое увеличить экспорт образовательных услуг

Он сблизит белорусскую и европейскую системы высшего образования, в частности, расширится доступ к европейским программам академического и научного сотрудничества, а также к международным интеллектуальным ресурсам, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Сергей Маскевич, Министр образования Республики Беларусь:
В апреле 2012 года состоится очередное заседание Министров образования стран-участниц Болонского процесса, на котором может быть рассмотрен вопрос о включении. К этому времени нужно провести значительную работу.