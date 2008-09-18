Беларусь является лидером в противодействии торговле людьми

Об этом заявил генеральный директор Международной организации по миграции Брунсон Маккинли.

Его нынешний визит в Минск – последний в качестве руководителя МОМ. Озвучивая итоги отношений организации с Беларусью, Маккинли отметил неплохие перспективы, и в первую очередь, во взаимоотношениях с Евросоюзом. На встрече с министром иностранных дел Беларуси Сергеем Мартыновым, Маккинли подчеркнул, что Беларусь показывает хороший пример двустороннего и многостороннего сотрудничества с МОМ.



Сейчас по линии этой структуры в Беларуси осуществляется два проекта общей стоимостью около четырех миллионов долларов. Один из них направлен на борьбу с торговлей людьми. Второй касается миграционной тематики. И сегодня же генеральным директор МОМ встретился с министром внутренних дел Беларуси.



Обуздать бурный поток мигрантов учат в международном учебном центре подготовки кадров. Инициатором его открытия на базе именно белорусской Академии МВД когда-то выступила все та же МОМ. Здесь учат и учатся. Круг изучаемых проблем широк и не ограничен вопросами миграции. Россияне ехали не так далеко как Маккинли, но их опыт не менее значим.



О том, что торговля людьми — общемировое зло, Беларусь не раз заявляла с высоких трибун планетарного масштаба. И не раз была услышана и поддержана. Белорусский опыт в борьбе с работорговлей сегодня для многих стран – отправная точка. Господин Маккинли последние дни на своем посту. Вернуться в Беларусь, пусть и в новом качестве, он обещал совсем скоро. Чтобы продолжить делиться с белорусскими коллегами опытом в противодействии торговле людьми.