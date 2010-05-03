Беларусь вышла в мировые лидеры по экспорту молочной продукции

Подробнее об этом и не только в экономическом обзоре Артема Новицкого.

Финансы мировых банков из фондов потекут прямо по белорусским трубопроводам. Иностранные кредиты на общую сумму в 60 млн евро пойдут на строительство объектов водоснабжения в нашей стране. Если первый блин не выйдет комом, белорусы планируют предложить вложиться в главный ресурс 21 века еще нескольким акционерам.

Молочные рейтинги вывели Беларусь в мировые лидеры. Пока в других странах делают ставку на внутренний рынок, наши сыро-молочные векторы направлены в том числе и на экспорт. Правда, невозделанные сотки остались и у отечественных молочников. Рынок Евросоюза по-прежнему не знает вкуса белорусских продуктов.

Вопреки законам физики российская нефть потекла в гору. Впрочем, по законам рынка увеличение экспортной пошлины на 15 долларов вызвано ростом мировых цен. Теперь главный продукт российского экспорта будет литься за границу по цене в 269 долларов за тонну. А вот импортеры нефти пока высказывать свое мнение не берутся.

В минских водохранилищах могут появиться дельфины. Столичные архитекторы в этом деле надеются не на ихтиологов, а на украинских инвесторов. Южные соседи в последнее время преуспели в строительстве дельфинариев. Их бесценный опыт планируют использовать на водах Чижовского водохранилища.