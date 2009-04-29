Беларусь ввела временный запрет на ввоз животноводческой продукции

Запрет распространяется на страны, в которых выявлен вирус свиного гриппа. А это – Мексика, США, Канада, Новая Зеландия, Франция, Испания, Израиль и Великобритания.

Как отметили в Минсельхозпроде Беларуси, перечень государств, на которые будет введен временный запрет, может увеличиться. В настоящее время ведомство предпринимает усиленные меры по предотвращению заноса и распространения на нашей территории свиного гриппа. Усилена биозащита всех животноводческих предприятий, для недопущения проникновения вируса свиного гриппа, на них ужесточен пропускной режим.

– Главное управление ветеринарии и сельского хозяйства Беларуси скорее всего будет расширять список. То есть там, где будут выявляться случаи свиного гриппа, эти страны будут закрываться на предмет ввоза из этих стран продуктов животноводства в нашу страну. Так же введены ограничения на ввоз в ручной клади продуктов питания из этих стран, – рассказал телеканалу СТВ начальник главного управления ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Петр АНТАНОВИЧ.

КСТАТИ

Национальная авиакомпания «Белавиа» не планирует отменять авиарейсы в европейские страны. В аэропортах каждое авиасудно встречает представитель карантинной службы. На выходе из самолетов и зоны досмотра пассажиров установлены дезподушки. Все остатки пищи пассажиров изымаются и уничтожаются. Медики готовы к введению карантинных мер на случай завоза инфекции. Минздрав также работает с МИДом для уточнения количества белорусских граждан, которые находятся в опасных регионах. Кроме того, врачи рекомендуют обращаться за медицинской помощью при первых симптомах заболевания, похожего на грипп.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В американском штате Техас от свиного гриппа умер двухлетний ребенок. Это первый случай с летальным исходом зарегистрированный за пределами Мексики. Общее число инфицированных в Соединенных штатах превысило 60 человек. В Калифорнии введен режим чрезвычайной ситуации. В Мексике, где предположительно и мутировал вирус, от заболеваний с похожими симптомами умерли 159 человек. Более тысячи госпитализированы.

Официально случаи заражения подтверждены в Испании, Германии, Великобритании, Канаде, Новой Зеландии, Израиле и Австрии. Подозрения на грипп также отмечены во Франции, Бельгии, Аргентине, Австралии, Южной Корее, Финляндии и Польше. Власти разных стран предпринимают всевозможные меры, чтобы не допустить проникновения вируса на их территории. Завтра проблему обсудят министры здравоохранения стран ЕС на специальном совещании в Люксембурге.