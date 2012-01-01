Беларусь вступила в 2012 год. Чего ждать жителям страны?

Ведь уже в будущем, 2013-м, мы можем вплотную приблизится к созданию Евразийского союза. И первые шаги уже сделаны. Буквально с сегодняшнего дня три страны фактически живут по-новому – в Едином экономическом пространстве. Впрочем, не только этим для Беларуси отметился первый день нового года.

Именно сегодня в стране начал работу Следственный Комитет. Именно с сегодняшнего дня Беларусь живет в условиях новых цен на российские энергоносители. Нефть и газ теперь мы получаем по самым выгодным для нас условиям за последние годы. И, наконец, с Нового года белорусы получили сразу несколько социальных бонусов.

Главный принцип работы в ЕЭП заключается в свободном перемещении капиталов, услуг и товаров на территории Беларуси, Казахстана и России. О том, что это экономия и времени, и денег, уже много говорили. В будущем году мы, наконец, увидим, как это работает.

Петр уже 16 лет как колесит по международным маршрутам. Сразу нам объяснил, что дальнобойщики не ездят, а «ходят». Быстро или нет – это смотря куда. Поделился последними впечатлениями от Польши, которую активно ремонтируют к чемпионату Европы по футболу.

Петр Силюк, водитель-международник транспортно-логистической компании:

Там участок 90 километров весь в ремонтах. Там одна полоса в одну сторону, одна – в другую. Объезжаешь эти ремонты. Если где какая авария, то там вообще проблематично.

А вот на Восток ехать сейчас проще. И не потому, что дороги лучше – это совсем не факт. Отношение другое на границах, которые с каждым годом все прозрачнее. Сейчас вот до Казахстана можно «дойти» за неделю. А еще совсем недавно к ней можно было смело плюсовать несколько суток.

Петр Силюк, водитель-международник транспортно-логистической компании:

С Россией были очереди и по 15 километров, и по 20. Сутки минимум. А сейчас, как мы называем, «сквозняком» проезжаем – минут 5-6. Выйдешь из машины, пройдешь весовой контроль, отметят разрешение. Если надо, тахограмму посмотрят, и пошел дальше.

Но это, что называется, «взгляд из кабины». На самом деле, Единое экономическое пространство – просто набор документов, которые модернизируют Таможенный союз. Эта структура для перевозчиков себя уже зарекомендовала, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Ефремов, глава представительства швейцарской транспортно-логистической компании:

Убраны с внутренних границ таможенное оформление, процедуры, согласованы виды госконтроля и перенесены на внешние госграницы. Соответственно, движение товаров облегчилось, ускорилось.

Как результат – сразу увеличился товарооборот. По данным Минтранса, за 10 месяцев этого года на 21% вырос и транзит через Беларусь. Это то, что уже сейчас видно в Таможенном союзе. На этом не остановились.

Беларусь, Россия и Казахстан подписали 17 соглашений, которые вступят в силу не в один день. Но главное, что с первого января де-факто появится новая экономическая структура – ЕЭП.

А вообще, шагов по интеграции как никогда будет много именно в 2012-ом. С самого его начала заработают сразу две ключевые структуры ЕврАзЭС. Суд по решению спорных вопросов экономики будет базироваться в Минске. Его состав сформировали не так давно – в декабре. А в Москве пропишется штаб-квартира Евразийской экономической комиссии – высшего органа экономического сотрудничества между Беларусью, Казахстаном, Киргизией, Россией и Таджикистаном.

Принцип такой: у каждой страны свои направления. За Беларусью, например, закрепили вопросы промышленности, сельского хозяйства, интеграции и таможенного законодательства. Все это делается с прицелом на создание еще одного структурного гиганта постсоветского пространства – Евразийского экономического союза.

Сергей Сидорский, член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии:

Это абсолютно новая интеграция среди государств, которые заявили, что готовы максимально интегрироваться в экономиках сегодняшнего дня настолько, насколько мы готовы с тем, чтобы максимально отстаивать свои рынки, максимально развивать экспортный потенциал на рынках наших соседей. И делать все, чтобы максимально развивались наши экономики.

Если в вопросах интеграции в 2012 году справедлив лозунг «только вперед», то с ценами на нефть и газ для Беларуси получилось «время – назад».

Стоимость нефти для Беларуси будет примерно на уровне 2006-го, по газу – 2008-го. Это самые выгодные контракты, подписанные за последние годы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В то время как, к примеру, Германия и Украина закладывают в бюджеты цифры в 400-450 долларов за тысячу кубометров «голубого топлива», Беларуси оно обойдется как минимум вдвое дешевле. И вдвойне приятно, что эта статья расходов из разряда критического импорта для страны. И все это – результат интеграции.

Сергей Кизима, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Это очень выгодные цены по нефти и по газу. В совокупности они принесут экономию нашей экономике около 3-4 миллиардов долларов ежегодно. По следующему году – 3-4 миллиарда. А по 2013 году будут зависеть от цены на газ в Ханты-Мансийском округе. А учитывая, что как раз там и добываются энергоресурсы, можно рассчитывать на то, что цена там тоже будет не очень большая.

Сколько это будет фактически – вопрос к финансистам, вопрос о курсе доллара. Прогнозов сегодня много как никогда, валюты в обменниках тоже хватает, так что аналитики каких-то сенсаций не ожидают.

Александр Сабодин, финансовый аналитик:

В общем-то, прогнозы разные: и курс 9500, есть и курс 9000. Это разные точки зрения, оптимистичный и пессимистичный прогнозы.

Курс в районе девяти тысяч рублей заложен и в республиканский бюджет.

Александр Сабодин, финансовый аналитик:

При выполнении таких условий как борьба с инфляцией, поступление валютной выручки, я считаю, что эта цель вполне реальна.

Сам бюджет традиционно социально направленный. Больше половины его расходов – это зарплаты врачей, учителей, пенсии и стипендии.

Какими путями их доставят в кошелек бюджетника, объясняли в Министерстве труда и социальной защиты. Первое и самое важное – тарифная ставка первого разряда с первого числа повысится до 200 тысяч. В среднем это плюс 20% к зарплате. Дальше – больше. Пособия по уходу за ребенком привяжут к средней зарплате по стране, а не к прожиточному минимуму как было раньше. Это значит, что пособия вырастут примерно на 300 тысяч.

Минимальная зарплата с первого числа – ровно миллион. То есть меньше, чем 5 930 рублей в час у нас платить не имеют права, даже если это «тихий час».

И еще: выплаты для детей-инвалидов увеличат вдвое, пенсии увяжут с ростом заработной платы. Оно и логично – за счет нее формируется фонд социальной защиты. Плюс ко всему для пенсионеров планируют ввести возрастной бонус – доплату тем, кому за 75, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Валерий Ковальков, начальник управления комплексного анализа и координации Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Он привязан будет к минимальному размеру пенсии по возрасту. Если этому пенсионеру от 75 до 80 лет, то размер будет 75%. А тем, кому 80 и старше, – 100% от минимального размера пенсии по возрасту.

Реформы с Нового года коснулись и структуры белорусских силовиков. Начало им было положено уже давно. Логичный финальный аккорд преобразований – старт работы Следственного Комитета. Структура была создана по поручению Президента. Казалось бы, есть уже КГБ, МВД, Генпрокуратура, Госконтроль. Как раз такое количество ведомств и стало причиной создания единого органа предварительного следствия в республике.

Следственный Комитет Беларуси заработал ровно в полночь нового года. Утром минское управление проинспектировал председатель.

Совсем скоро всех сотрудников обеспечат своей формой и знаками отличия. Но это уже формальности. Главное, что сюда были отобраны лучшие следователи белорусских силовых структур.

Илья Волозин, заместитель начальника управления Следственного Комитета Республики Беларусь по городу Минску:

Проводились аттестационные комиссии на допустимость, на возможность по своим профессиональным, деловым, личным качествам работать в Следственном Комитете. Производился отбор и были отобраны и назначены самые достойные сотрудники.

Сейчас в кабинетах разбираются с материалами дел, которые поступили из Прокуратуры, МВД, КГБ и Госконтроля. Дмитрий свое получил из милиции. Дело возбудили еще в ноябре за взятку в особо крупном размере.

Дмитрий Далинник, заместитель начальника отдела по расследованию преступлений в сфере экономики управления Следственного Комитета Республики Беларусь по городу Минску:

Это свыше тысячи базовых величин. Была получена в ноябре прошедшего года рядом должностных лиц одного из государственных предприятий города Минска.

Управления комитета начали работу не только в Минске, но и по всей республике. Уже сейчас в них можно напрямую обратиться, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Валерий Вакульчик, председатель Следственного Комитета Республики Беларусь:

Они будут располагаться там же, где расположены территориальные подразделения органов внутренних дел. Поэтому гражданин может обратиться как в подразделение органов внутренних дел, так и напрямую в Следственный Комитет.

В первые дни будет проверяться в первую очередь качество и организация работы по обращениям граждан. Я лично намерен принять участие в этой работе. Наиболее сложные вопросы буду рассматривать сам.

Следователи получили широкие полномочия для того, чтобы была реальная возможность объективно разбираться в преступлениях. Но это еще и дополнительная ответственность.

Андрей Швед, заместитель председателя Следственного Комитета Республики Беларусь:

Сейчас руководитель следственного подразделения отвечает в целом за организацию и за качество предварительного расследования. А качество и его повышение – это одна из основных задач, которая возложена на органы предварительного расследования.

Концептуально менять подходы к работе действительно было надо. Простая цифра: в 2010 году, по информации Верховного Суда Беларуси, прекращено пять тысяч уголовных дел, которые поступили в суд, но заседания по ним так и не состоялись. К разговору о том, что формальное возбуждение уголовного дела – совсем не достижение, и надо повышать качество предварительного следствия. Этим с сегодняшнего дня занимается четыре тысячи человек новой структуры.