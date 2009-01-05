Беларусь встретила новогодние праздники без особых происшествий

В начале рабочей недели службы подвели итоги длинных выходных.

Правоохранители, спасатели и медики утверждают, что их дежурства были достаточно спокойными. Количество преступлений и травм даже снизилось. Большинство водителей предпочли стать пешеходами, а пешеходы – телезрителями. И даже петарды по минимуму проявили свой взрывной характер.

Правоохранители, спасатели и медики еще до наступления Нового года решили «взять быка за рога» и предотвратить возможные ЧП. О том, как следует встречать праздник довели до всех и каждого. Поэтому все прошло весело, ярко и вполне спокойно. Встретить 2009-й на больничной койке желающих не оказалось.

Все службы в праздники работали в усиленном режиме. А в Поставах на Витебщине впервые на дежурство вышли казачьи дружины. В папахах и с нагайками, на добровольных началах, без всякой зарплаты. Вместе с ГАИ они следили за порядком на улицах. Впрочем, в первые дни января дороги заметно опустели. Но из-за гололеда и снегопада обстановка на трассах все же была сложной. За четыре выходных в республике 700 аварий, в основном столкновения и опрокидывания.

Пиротехника по традиции добавила хлопот, но меньше чем в прошлом году. В столице за праздники 9 человек пострадали, трое попали в больницы. Настоящий ракетный обстрел в первые часы января пережили жильцы трех квартир в Светлогорске, Кировске и Бобруйске. Запущенные на улице петарды пробили балконные и квартирные окна. Испуг - большой, ущерб - незначительный и вместо Деда Мороза на санях - МЧС на пожарной машине.

Что касается других ЧП - то за четыре дня по республике произошло 146 пожаров. Но, как отметили спасатели, это не связано с праздниками. В два раза за выходные уменьшилось количество преступлений. И такая статистика – хорошее начало года.



