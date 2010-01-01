Беларусь встретила 2010 год

Народные гуляния в новогоднюю ночь прошли по всей республике. Главные празднества в столице традиционно проходили у стелы «Минск — город-герой», на Октябрьской площади и у Национальной библиотеки.

По традиции, к белорусам обратился глава государства. Александр Лукашенко подчеркнул, что мы прожили непростой год и поблагодарил белорусов за трудолюбие и веру в собственные силы, а также за новые культурные и спортивные достижения.

Александр Лукашенко:

Мы прожили непростой год. Воочию убедились, как тесен мир, насколько крепко связаны страны и континенты. Достаточно оборвать одну из связующих нитей - и начинает лихорадить всю планету. Мировой кризис проверил на прочность и белорусов. Но он лишь закалил нас. В очередной раз ошиблись те, кто предрекал нам неминуемый крах. Символично, что поворотный момент мы прошли именно в Год родной земли. В жестких условиях проявились лучшие черты нашего народа - трудолюбие, вера в собственные силы, рассудительность, умение не отступать перед трудностями.

А нынешний год, отметил глава государства, объявлен Годом качества. Это значит, что будет сделано все возможное для дальнейшего повышения качества жизни людей.

Приход нового года Беларусь встретила красочными фейерверками, поздравлениями и гуляньями отметили его приход миллионы соотечественников. По традиции, этот праздник у белорусов — самый любимый и массовый. Простившись со старым, новый год многие вышли приветствовать на улицы. Народные гуляния в новогоднюю ночь прошли по всей республике. Главные празднества в столице традиционно проходили у стелы «Минск — город-герой», на Октябрьской площади и у Национальной библиотеки. Здесь, к слову, можно было встретить и гостей из-за рубежа. Концертные программы и красочные фейерверки обвестили – год новый наступил. Каждый встречал его, несомненно, с заветным желанием. А среди гуляющих всегда можно было встретить Деда Мороза.

Новогодние торжества прошли без происшествий. В местах массовых гуляний была усилена охрана, созданы контрольно-пропускные пункты, а на главную праздничную площадку не допускали гостей, злоупотребивших алкоголем.

В целом столичные правоохранители отметили, что в городе новогодняя ночь прошла достаточно спокойно. Праздник омрачили лишь лишь любители пиротехнических забав. Трижды фейерверки залетали в квартиры минчан, но, к счастью, обошлось без пострадавших. Всего в новогодних празднествах приняли участие свыше 55 тысяч человек, а их безопасность обеспечивали около тысячи сотрудников органов внутренних дел.

Александр Ластовский, пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома:

Можно сказать о том, что за предновогодние сутки не было допущено тяжких преступлений, это очень радует. Что касается использования пиротехнических изделий, то, конечно, большим плюсом можно отметить ту гигантскую работу, которую милиция совместно с МЧС и Министерство по налогам и сборам провела в преддверии праздничных мероприятий по изъятию некачественной пиротехники. Насколько нам известно, серьёзных последствий от использования пиротехники не допущено.

Довольно спокойно прошло дежурство и у медиков. За прошедшие сутки за помощью обратилось 76 человек, что значительно ниже средних показателей в праздничные дни. Гололедные травмы получили 35 человек, двое были госпитализированы, шестеро получили алкогольное отравление. Врачи скорой работали в штатном режиме и находились практически во всех местах массовых гуляний.