Беларусь встречает Масленицу

Несмотря на то, что зима не сдает своих позиций, в Беларуси сегодня устроили ей проводы — по старинной белорусской традиции с народными обрядами, танцами и песнями. Впереди Масленичная неделя, а затем Великий пост. Масленица — отличный повод не отказывать себе в удовольствии.

Традиционно масленичная неделя длится 7 дней. Но уже накануне ее встречают и зазывают самыми сладкими речами и песнями. Раньше во время этого праздника никто не сидел дома. Всеобщее веселье не оставляло равнодушным. И тогда ноги сами спешили на улицу.

Выйти на холод сегодня отважились немногие. Одни с чисто практической целью — искать женихов. Другие ради незатейливых шуток. Дело в том, что масленичные обряды и действия не только охраняли белорусские семьи от злых духов, но и способствовали приближению весны. А как еще звать весну, если не простыми народными забавами.

Кроме командных игр, гости праздника участвовали в битве на поражение. Пока одни выясняли отношения на подушках, другие карабкались на высокий столб за подарками и носили на голове чугунный горшок.

Александр Исаков, научный сотрудник Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:

Люди очень хорошо воспринимают эти игры, потому что они имеют народные корни, сидят где-то в нашей генетике и отзываются в душах людей.

В эпицентре веселья желающие испытывали судьбу. Сказочный персонаж Зазовка, символизирующий лесной дух, по случаю праздника бесплатно гадал на таинственных рунах, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Несмотря на старобелорусский мотив праздника, есть в нем и современное отличие. Например, блины. А точнее, начинка. На смену привычным блинам с мясом и творогом, пришла красная рыба и даже икра.

Печь блины предстоит всю неделю. Но делают это не только, чтобы насытится самому, а чтобы успеть угостить румяной корочкой близких.

По традиции, в последний день масленицы сожгут чучело.

Лариса Метлевская, ведущий научный сотрудник Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:

Чучело олицетворяло смерть и холод, и всё плохое — его надо было уничтожить, чтобы быстрее пришла весна, растаял лёд, появилось солнце на небе и хорошее настроение у людей.