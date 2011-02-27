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Беларусь встречает Масленицу

27 февраля 2011 15:28
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Несмотря на то, что зима не сдает своих позиций, в Беларуси сегодня устроили ей проводы — по старинной белорусской традиции с народными обрядами, танцами и песнями. Впереди Масленичная неделя, а затем Великий пост. Масленица — отличный повод не отказывать себе в удовольствии.

Традиционно масленичная неделя длится 7 дней. Но уже накануне ее встречают и зазывают самыми сладкими речами и песнями. Раньше во время этого праздника никто не сидел дома. Всеобщее веселье не оставляло равнодушным. И тогда ноги сами спешили на улицу.

Масленица

Выйти на холод сегодня отважились немногие. Одни с чисто практической целью — искать женихов. Другие ради незатейливых шуток. Дело в том, что масленичные обряды и действия не только охраняли белорусские семьи от злых духов, но и способствовали приближению весны. А как еще звать весну, если не простыми народными забавами.

Масленица

Масленица

Кроме командных игр, гости праздника участвовали в битве на поражение. Пока одни выясняли отношения на подушках, другие карабкались на высокий столб за подарками и носили на голове чугунный горшок.

Масленица

Масленица

Александр Исаков, научный сотрудник Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:
Люди очень хорошо воспринимают эти игры, потому что они имеют народные корни, сидят где-то в нашей генетике и отзываются в душах людей.

В эпицентре веселья желающие испытывали судьбу. Сказочный персонаж Зазовка, символизирующий лесной дух, по случаю праздника бесплатно гадал на таинственных рунах, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Масленица

Несмотря на старобелорусский мотив праздника, есть в нем и современное отличие. Например, блины. А точнее, начинка. На смену привычным блинам с мясом и творогом, пришла красная рыба и даже икра.

Печь блины предстоит всю неделю. Но делают это не только, чтобы насытится самому, а чтобы успеть угостить румяной корочкой близких.

Масленица

По традиции, в последний день масленицы сожгут чучело.

Лариса Метлевская, ведущий научный сотрудник Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:
Чучело олицетворяло смерть и холод, и всё плохое — его надо было уничтожить, чтобы быстрее пришла весна, растаял лёд, появилось солнце на небе и хорошее настроение у людей.

Масленица

# общество

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