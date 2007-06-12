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Беларусь встречает литовских ветеранов

12 июня 2007 09:52
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В Витебскую область прибыла делегация литовских ветеранов Второй мировой войны.

В её составе 29 бывших воинов 16-й Литовской стрелковой дивизии, участвовавшей в освобождении Беларуси, а также представители литовских СМИ.

Визит в Придвинье начнется со знакомства с Полоцком и Полоцким районом. Для гостей будет организована экскурсия по историко-культурному комплексу "Поле ратной славы". Затем делегация посетит памятники павшим героям и воинские захоронения в деревнях Городокского района.

В Витебск литовские ветераны прибудут 13 июня. На этот день намечено заседание "круглого стола" с участием представителей витебского объединения ветеранов. Цель нынешнего визита литовских гостей - укрепление дружеских связей между ветеранами Литвы и Беларуси.

# общество

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