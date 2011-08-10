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Беларусь вслед за Россией отменила запрет на транзит овощной продукции из ЕС

10 августа 2011 11:55
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Теперь разрешен и ее ввоз на таможенную территорию стран-тройки. Об этом сообщили в Минздраве нашей республики.

Информация направлена для исполнения в Государственный таможенный комитет, Минсельхозпрод, а также главным государственным санитарным врачам областей, Минска и органов госуправления.

Напомним, ограничения на поставки овощей из Евросоюза были введены из-за вспышки кишечного заболевания. По данным специалистов, с 27 июля на территории ЕС новых случаев инфекции не зарегистрировано, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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# общество # Белоруссия

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