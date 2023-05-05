Беларусь всегда помнит. Накануне Дня Победы по всей стране возлагают цветы и венки к мемориалам героям

Новости Беларуси. Не забывать о подвиге, крепить мир и беречь Родину. Беларусь помнит ветеранов Великой Отечественной войны, которые на своих плечах вынесли тяготы боев, поднимали страну из руин и пепла. Они наша духовная опора, пример гражданской позиции. Акция «Беларусь помнит. Помним каждого» продолжится сегодня, 5 мая, по всей стране, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

В Год мира и созидания мы, белорусы, говорим отчетливо и громко: нет никаких оправданий политике геноцида, нет ничего важнее жизни человеческой. Об этом в конце марта на памятном мероприятии, приуроченном к 80-летней годовщине Хатынской трагедии, говорил Президент.

Лукашенко в Хатыни: «У фашизма нет человеческого лица, но есть имена. И мы их знаем». Подробнее здесь.

Сегодня трудовые коллективы и учащиеся, высшие должностные лица – представители разных поколений – возлагают цветы и венки к мемориалам героям по всей стране накануне святого для каждого белоруса праздника – Дня Победы. Его значимость передается из поколения в поколение, именно поэтому он будет присутствовать в нашей жизни всегда.