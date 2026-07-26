Беларусь впервые представила экспозицию на выставке продуктов питания в Джакарте

Беларусь впервые представила национальную экспозицию на крупнейшей выставке продуктов питания в Джакарте. Свои технологические новинки, молочную продукцию и IT-решения для агросектора в Индонезию привезли 19 белорусских компаний, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Нашу делегацию лично встречала министр туризма Индонезии, а интерес местных байеров оказался рекордным. Этот масштабный смотр в Джакарте – прямое продолжение недавнего официального визита Александра Лукашенко в Индонезию.

Лукашенко посетил Индонезию и Мьянму. О чем договорились и станет ли Азия ближе – читайте здесь.

Лидеры двух стран утвердили масштабную дорожную карту сотрудничества на ближайшие годы. А по итогам бизнес-форума были подписаны контракты на десятки миллионов долларов.

Индонезия – крупнейшая экономика Юго-Восточной Азии с гигантским рынком сбыта. Для нас это опорная точка на дальней дуге, а для Джакарты Беларусь обеспечит вход на рынок Евразийского экономического союза.