Беларусь впервые представила экспозицию на выставке продуктов питания в Джакарте
Беларусь впервые представила национальную экспозицию на крупнейшей выставке продуктов питания в Джакарте. Свои технологические новинки, молочную продукцию и IT-решения для агросектора в Индонезию привезли 19 белорусских компаний, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Нашу делегацию лично встречала министр туризма Индонезии, а интерес местных байеров оказался рекордным. Этот масштабный смотр в Джакарте – прямое продолжение недавнего официального визита Александра Лукашенко в Индонезию.
Лукашенко посетил Индонезию и Мьянму. О чем договорились и станет ли Азия ближе – читайте здесь.
Лидеры двух стран утвердили масштабную дорожную карту сотрудничества на ближайшие годы. А по итогам бизнес-форума были подписаны контракты на десятки миллионов долларов.
Индонезия – крупнейшая экономика Юго-Восточной Азии с гигантским рынком сбыта. Для нас это опорная точка на дальней дуге, а для Джакарты Беларусь обеспечит вход на рынок Евразийского экономического союза.
Александр Яковчиц, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Индонезия для нас не нова. Мы уже работаем по сухим молочным продуктам, по цельномолочной продукции. Как вы знаете, очень емкие контракты в рамках визита главы нашего государства (в рамках прошедшего бизнес-форума) заключены по сухому молоку. Наша задача сейчас – представить весь ассортимент молочной продукции для индонезийского рынка.
Мы тщательно изучили его структуру, всю потребность. И с учетом того, что три четверти продуктов из молока Индонезия импортирует, мы готовы. И большие ожидания, что мы могли бы успешно конкурировать с европейскими, с новозеландскими поставщиками.